Emenda de Manuel Marcos para a Saúde de seis municípios do Acre já está na conta

O deputado federal Manuel Marcos (Republicanos) comemorou neste sábado (2) a confirmação do governo federal do depósito de mais R$ 3, 250 milhões destinados por ele a seis municípios do Acre.

O dinheiro vai para o Piso de Atenção Básica em Saúde, o PAB, que serve para financiar a saúde básica nos municípios brasileiros.

Manuel Marcos destaca que o dinheiro chegou em um momento importante, já que os municípios travam uma guerra no combate ao coronavírus.

“Meus amigos, é com muita alegria que anuncio que as prefeituras dos municípios de Rio Branco, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Sena Madureira e Senador Guiomard, já podem contar com a emenda que destinei, que ao total somam em mais de R$ 3 milhões, valor este que estará atendendo o Piso de Atenção Básica em Saúde dos municípios do interior do Acre”, informou o deputado.

A distribuição dos recursos já foi definida: Rio Branco (R$ 500 mil), Mancio Lima (R$ 800 mil), Manuel Urbano (R$ 250 mil), Sena Madureira (500 mil), Senador Guiomard (100 mil) e Plácido de Castro (1,1 milhão).

