Empresários são presos tentando atravessar mercadoria clandestina por rio, no interior do AC

Eles estavam tentando passar de forma clandestina, uma grande carga sem passar pelo sistema aduaneiro do AC e da Bolívia

Uma operação realizada na madrugada desta quinta-feira, dia 7, resultou na apreensão de uma carga que estava sendo embarcada pelo rio Acre na cidade de Assis Brasil com destino à cidade de Iñapari, lado peruano.

O trabalho realizara pelo Grupo Especial de Fronteira – Gefron, que foi comandada pelo delegado Rêmulo Diniz, que identificou que dois empresários, juntamente com supostos funcionários, estavam tentando passar de forma clandestina, uma grande carga sem passar pelo sistema aduaneiro dos dois países.

Toda a carga foi apreendida, juntamente com os dois empresários e as pessoas que estavam ajudando no embarque. Segundo o delegado, foram cerca de cinco pessoas detidas em flagrante delito.

Os dois empresários juntamente com os supostos funcionários e a carga, foram conduzidos para a delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia, para serem ouvidos e poderão ser penalizados em crimes previstos em Lei e fechamento das fronteira em tempo de pandemia.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários