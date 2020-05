Epitaciolândia registra os primeiros dois casos de coronavírus nesta quinta-feira

Distante 230 quilômetros de Rio Branco, o município fronteiriço de Epitaciolândia registrou nesta quinta-feira (7) os dois primeiros casos de coronavírus. As informações estão no novo Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

A publicação não traz detalhes sobre os pacientes. Até o momento, foram 19 casos notificados na cidade, 17 deles descartados. Não há exames provenientes do município em análise no Laboratório de Infectologia Charles Meriéux, na capital. Por isso, o número oficial de contaminados deve permanecer em dois pelos próximos dias.

Com Epitaciolândia na rota do coronavírus, Brasileia é, agora, a única cidade da região do Alto Acre sem contaminação oficial. No entanto, cinco pessoas são suspeitas de terem contraído o novo vírus e estão com testagem sob análise. Os resultados a serão divulgados em breve. Já Assis Brasil e Xapuri têm, respectivamente, um e nove casos confirmados.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários