Escolha de Bittar para relator do orçamento 2021 do Congresso mostra seu prestígio

Prestigio

O senador Marcio Bittar será o relator do orçamento 2021 do Congresso Nacional. Será o primeiro orçamento após a pandemia do covid-19, por ai, se mensura o tamanho da responsabilidade nos ombros do parlamentar acreano.

Macro

A indicação e confirmação do senador Marcio Bittar (MDB-AC) mostra o tamanho do prestígio que ele tem hoje no Senado. Bittar tem legislado de forma macro, olhando muito para o futuro e preservando o diálogo.

Perigo manifesto de mal considerável

O que alguns empresários do estado do Acre insistem – a reabertura do setor comercial – chega a ser, neste momento de pico da pandemia do covid-19, o chamado “perigo manifesto de mal considerável”.

Expostos

Trabalhadores não podem ser expostos ao perigo, ao risco iminente de se contaminarem pelo covid-19, agravando ainda mais a situação de saúde pública, tudo em nome de salvar a situação financeira. Como disse o governador Gladson Cameli, “sem vidas não há economia”.

Bom projeto

O deputado estadual Roberto Duarte acerta quando apresenta projeto de lei pedindo a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos já consolidados.

Destaque PDT

Ontem, o PDT apresentou destaque ao orçamento de guerra na Câmara dos Deputados para suspender prazos de concursos públicos nas áreas federais. A medida duraria no período da pandemia.

Contramão

A ampla maioria dos senadores e deputados federais aprovaram congelamento de salários por um ano e meio e, ainda, tornar nulo o prazo para aposentadorias, gratificações e outras garantias em troca da ajuda bilionária aos estados e municípios.

Exército

A pedido do vereador Anderson (PSD-AC) o Exército pode ajudar na humanização das filas da Caixa Econômica em Rio Branco. Ele já conseguiu tendas e cadeiras, além de soldados para auxiliar nas orientações de distância social.

Providências

Especialistas seguem perguntando o trânsito nas proximidades do Pronto Socorro não foi interrompido. O local é classificado como uma central de alto risco e tudo ao seu redor continua como se nada tivesse acontecendo.

Presente

O deputado estadual Nicolau Junior (Progressistas) tem estado muito presente e ao lado do governador Gladson Cameli durante a crise de saúde pública e seus impactos na economia. Em visita ao INTO, Nicolau destacou a parceria do Legislativo na batalha.

Dor de cabeça

A contratação de profissionais sem o processo legal para um setor importante do meio ambiente é motivo de dor de cabeça para uma ex-gestora que se sentia a última bolacha miragina do saco.

Santa Casa

O pecuarista Betão, que anunciou cura do covid-19, foi tratado em um dos leitos da Santa Casa de Misericórdia e teve como médico um ex-governador. São fatos que a história vai contar como efeitos da pandemia. Quem imaginaria um encontro desses.

A disposição

Não se sabe porque o estado não busca a ocupação dos mais de 40 leitos disponíveis na Santa Casa de Misericórdia de Rio Branco.

