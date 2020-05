Esporte, dicas de delivery, saúde e mais na coluna online da Beth Passos

A Chef Socorro Jorge pilota o melhor sabor em delivery de Rio Branco. Todas as suas criações premiadas podem ser saboreadas em casa, basta ligar (68) 99246-6692 e 99938-3414, a partir das 18h30 até às 23 horas.

O atleta acreano ouro no torneio de parajiu-jitsu, Wendell Barbosa, com a esposa Wesleane inauguram a terceira Ótica Novo Estilo nesta sexta-feira (1). Bons Ventos!

A desinfecção nos pontos de maior concentração de pessoas, a atenção às recomendações da Organização Mundial de Saúde, faz com que a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri ganhe ainda mais pontos no ibope. A sensibilidade de entregar kits de merenda escolar para cerca de nove mil famílias, apesar da suspensão das aulas nas escolas da Rede Municipal de Ensino endossam suas boas ações. Recebem o benefício as famílias de alunos inscritas no programa Bolsa Família. Atitude é tudo!

27 de abril se comemora o Dia do Enfermeiro. Em meio a tanta apreensão quase não lembramos.

Nunca precisamos tanto deles! Parabéns! Força!

O trabalho do enfermeiro de urgência se inicia antes mesmo do paciente chegar, garantindo que o local esteja organizado, os equipamentos testados e os materiais em fácil acesso. Em unidades de emergência e prontos-socorros, atendem os que necessitam de cuidados urgentes, vindos de acidentes ou com muita dor. Seu trabalho é salvar vidas!

O empresário e pecuarista Fernando Zamora, de 51 anos de idade, acaba de ser lançado como pré-candidato a prefeito de Rio Branco pelo PSL (Partido Social Liberal), O fato de ser expectador da política há bastante tempo, o fez lembrar de seu bem administrado negócio e das diretrizes do PSL, focados no bem-estar da família, foi determinante para a decisão de servir Rio Branco. Na foto, com a família Zamora, uma das mais tradicionais no Acre na produção agrícola e na pecuária de corte.

O professor Miguel Andrade preparando a costela para comemorar seu aniversário ocorrido no último domingo, em distanciamento social em sua chácara, próximo à Porto Acre.

A querida Meyre Manaus, ariana guerreira e organizada também foi aniversariante da semana passada. Nunca é tarde desejar-lhe os melhores votos. Na foto com o maridão Juarez Di Cezaris.

Respeitando o distanciamento social, Marcinha Suassuna comemorou seu aniversário, rodeada do bem mais precioso: sua família em sua maravilhosa casa, localizada na Vila Acre. Dia 25, o tema escolhido foi a bela Paris, porque ela pode!

O querido casal Rubens e Ademilde Pinheiro Roque celebrando esta semana suas Bodas de Argila. Não é para qualquer família tão numerosa e harmoniosa 52 anos de feliz união. Só posso desejar mais felicidade e muitos anos de vida, reciprocidade e alegria junto aos filhos e netos. Parabéns!

Ainda é tempo de felicitar a bela e querida jornalista Maíra Martinello Moura, aniversariante do dia 25. Votos de muitas bençãos, saúde e vitória. Na foto, #tbt de um encontro nosso muito alegre e feliz, com a também linda mana, Larissa Martinello. Happy Birthday!

Amanda Ferreira escolheu Epitaciolândia, sua cidade natal, para a quarentena e de quebra voltar às origens, lembrando os tempos de boa amazona em meio a muita natureza. Nem pensar na correria do seu espaço de beleza Dita Cabelo & Corpo. Certíssima!

A dermatologista Sandra Aguiar, apresenta, a meu pedido, um pouco do seu leque de tratamentos de beleza. Hoje, ninguém precisa buscar a melhor tecnologia seja, mulheres ou homens em outros Estados. Esta titular faz periodicamente aplicação de botox, harmonização facial, tratamentos contra manchas, e os maravilhosos peeling facial e pescoço, para rejuvenescimento celular, vale lembrar que o período de quarentena é ótimo para qualquer procedimento. Enfim tudo pela medicina preventiva, e para manter a beleza natural, evitando bruscas intervenções cirúrgicas. Recomendo. Telefone e WhatsApp (68) 99955-6336.

On Line

*O incentivo para que o funcionalismo público e a população do Acre, fique em isolamento social, bem como a entrega de leitos e semi-leitos de UTIs, e o anúncio de que vai abrir mão do próprio salário pelos próximos três meses para comprar cestas básicas para as famílias carentes do estado e ajudar as pessoas atingidas financeiramente pela pandemia de Covid-19 e utilizando o seu avião, faz com que a simpatia pelo governador Gladson Cameli se evidencie cada vez mais. A gratidão é o espelho da alma desde sempre!

*Enquanto isso, em Manaus, uma declaração chamou atenção na última quarta-feira: “O presidente Bolsonaro é, hoje, o principal aliado do vírus”, declarou o prefeito da capital amazonense, Arthur Virgílio (PSDB). Ele responsabilizou Jair Bolsonaro pelo avanço do coronavírus na cidade. Afirmou que a adesão ao isolamento social chegou a superar a marca dos 70% em Manaus. Mas caiu para pouco mais de 50% “depois que o presidente começou a sair sucessivamente às ruas, numa campanha contra o isolamento”.

*Enquanto o mundo dá voltas, os acontecimentos em todos os sentidos, as guerras, as mazelas, as desigualdades, a saúde, ou a falta dela, o desemprego, a desonestidade (especialmente a do poder público), a usurpação, a desunião, o desrespeito, a pobreza extrema, tudo isso faz do homem um ‘ser’ desligado da humanidade com a qual foi dotado, virou ‘bicho’, e fez do interesse coletivo que deveria tocar o mundo, uma ação fora de moda e de propósito, num mundo caótico, onde cada um é por si só e se esqueceu de que a individualidade nunca foi uma meta.

*O setor de saúde do Acre recebeu mais 10 leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs). Os equipamentos, avaliados em mais de R$ 1,4 milhão, somarão aos dez leitos de UTI do Pronto Socorro, e são destinados a pacientes em estado grave do corona vírus.

*O deputado estadual Luiz Tchê (PDT) apresentou projeto de lei na sessão online de quarta-feira (29), que estabelece a obrigatoriedade do uso de máscaras por todos os acreanos enquanto for mantido o estado de calamidade pública. O projeto de lei deve fortalecer o decreto do governo do Estado, que determina medidas de proteção, e quem não usar máscaras levará multa de R$ 74,00 se aprovado o PL, e durará até a pandemia do coronavírus ser contida e anunciada pelo governo do Estado.

*Na próxima quarta-feira (6), a partir das 17:00, no Sesc do município de Senador Guiomard, acontecerá a gravação da live do Grupo de Violeiros do Quinari &.Nathyne Oliveira.

*O que não falta para as mães é criatividade para manter os filhos saudáveis e felizes dentro de casa durante a quarentena. E foi para homenageá-las que o Boticário lançou a campanha, contando histórias diferentes por meio de depoimentos espontâneos de crianças. O final do VT traz a mensagem: “Uma homenagem às mães que, como sempre, estão se superando pelos seus filhos”, evidenciando reconhecimento do Boticário a todas as realizações da mulher que nem sempre se vê como a vitoriosa que realmente é, todos os dias. Está disponível no link https://www.youtube.com/ watch?v=tpcDsot8jQA

Comportamento

Com todo respeito aos amigos, estudiosos, que se dedicam à Ciência Política.

Sem nenhuma pretensão de contrariar opiniões divergentes e respeitando a escolha de cada um, uso a liberdade de expressão que me concede a posição de cidadã e mulher brasileira.

Acordei aqui para a realidade que vivemos e minha voz não pode calar.

Diante da situação que enfrentamos na Saúde, na urgência de nos cuidarmos, de nos protegermos nesta pandemia, é hora de tanta polêmica e perseguição política?

Quem que tiver a real solução para esse problema que atire a primeira pedra!

Atire na Prefeita que fechou a cidade e mandou todos para casa.

Atire no Presidente que pede para abrir o País e a volta ao trabalho.

Atire nos médicos que pedem o isolamento social para evitar o colapso no sistema de saúde.

Atire nos economistas que pedem para voltar a rotina prevendo um colapso financeiro.

Se voltar tudo a funcionar vai morrer quantas pessoas?

Se ficar em isolamento social quantas empresas vão morrer?

Vou responder:

Ninguém sabe!!

Quando um problema não tem solução, elegemos um culpado, um inimigo, um vilão.

Não! A culpa não é da Prefeita!

Não! A culpa não é do Governador!

Não! A culpa não é do Presidente!

Nem dos médicos, nem dos economistas e nem do Ministro da Saúde.

Eles estão tão perdidos quanto todos nós.

Tão perdidos quanto Donald Trump, e todos os líderes mundiais.

Fomos pegos de surpresa sem manual de procedimentos. Cada um ACHA uma coisa, mas NINGUÉM tem certeza de NADA.

Quem sabe não é a hora de parar de perder tempo atirando pedras e dando palpites, e começarmos a orar mais, amar mais, valorizar mais os amigos e a família.

Aprendi com meu pai a fazer escolhas e a esperar em Deus, e em Sua infinita misericórdia, a ter fé que em breve as mentes de cientistas serão inspiradas a novas descobertas, para combater esse mal que assola o mundo.

Os vírus são apenas DNA ou RNA envolto por uma capa de proteína e gordura. Não há consenso se quer em se tratar de um ser vivo, acredito que seja sim ser vivo. Ele não vive fora da gente, precisa entrar em nossas células para se multiplicar, mas consegue ficar íntegro durante alguns dias em superfícies inanimadas.

Se não houvesse transmissão entre pessoas o vírus se acabaria por tanto em cerca de três dias.

O problema é que enquanto tiver gente infectada, sintomática ou não, o vírus estará circulando. Como esse tipo de vírus é camaleão, e infelizmente ainda demora a criação de uma vacina capaz de proteger 100% contra a infecção, e ele continuará circulando, diferente do que aconteceu com a poliomielite e sarampo.

O que podemos fazer?

Cuidar do nosso sistema imunológico. O que se está tentando evitar é o colapso do sistema de saúde por excesso de pacientes.

Precisamos repensar nossos hábitos, tanto alimentares como de comportamento social, valores tudo.

Beth Passos, jornalista.

