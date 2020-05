Estado abre inscrições para contratar novos mediadores de ensino a distância

Para quem tem buscado qualificação profissional durante o período de pandemia, novas oportunidades surgiram nesta sexta-feira, 22. É que o Governo do Estado do Acre abriu inscrições em processo seletivo para contratação de mais mediadores de ensino a distância. As remunerações variam entre R$ 2 mil e R$ 4 mil.

De acordo com o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), a proposta é potencializar o ensino e a qualificação durante o isolamento social, ampliando e democratizando o acesso à educação profissional e tecnológica a distância.

Os candidatos devem ter formação superior nas áreas de Administração, Gestor de Recursos Humanos, Enfermagem, Administração Hospitalar, Educação Física e Turismo.

As inscrições já tiveram início, são exclusivamente on-line e estendem-se até terça-feira, 26. Para inscrever-se, o candidato deve ler atentamente o edital e enviar a ficha de inscrição junto com a documentação necessária em formato PDF ao e-mail oficial do processo seletivo, psead.ieptec@ac.gov.br.

Brazil Confirmados 314,769 +3,848 (24h) Mortes 20,267 +185 (24h) Recuperados 125,960 40.02% Ativos 168,542 53.54%

