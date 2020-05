Estudo mostra que AC poderá ter pico de até 242 novos casos de coronavírus por dia este mês

Uma projeção feita a partir de uma ferramenta criada por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e alimentada regularmente, em parceria com o jornal Folha de S.Paulo, com dados oficiais sobre a evolução da epidemia do coronavírus no Brasil, mostra que no Acre, a curva de contaminação vai subir, e muito, pelos próximos dias.

Os dados projetam que a partir do dia 10 de maio, os casos diários passarão de 100, chegando a 242 no dia 27, permanecendo neste número por três dias, até 30 de maio, quando começam a diminuir os novos infectados.

A projeção mostra que até a segunda quinzena o Acre ainda vai registrar novos casos de coronavírus, mas sempre em curva decrescente no número de casos. Segundo a Folha, a estimativa também poderá ser alterada dependendo das medidas que forem tomadas em relação ao distanciamento social

