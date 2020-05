Ex-BBB Bianca Andrade compra casa de três andares com piscina: “Novo lar”

A a influencer mostrou algumas fotos do novo lar para os seguidores no Instagram. Lucros aumentaram após o Big Brother Brasil

A ex-BBB Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, está de casa nova! A Ela contou a novidade pelo Instagram, no último domingo (10/05), e mostrou algumas fotos o imóvel de três andares com piscina.

“Lembram que eu queria uma casa assim pra trabalhar na piscina?”, comentou. A influencer havia falado recentemente aos fãs sobre como queria a casa.

“Demais, né? Não contei antes porque só falo quando as coisas já estão 100% certas. Peguei a chave antes de vir para o Rio. Estou tão feliz. É casa mesmo, três andares, menina! Deus é muito maravilhoso mesmo. Que ele abençoe esse meu novo lar, assim como abençoou meu primeiro apê em São Paulo”, completou ela.

Estratégia lucrativa

Bianca não conseguiu levar o prêmio de R$ 1,5 milhão no BBB 20, porém ela contou que triplicou a venda de seus produtos de maquiagem com a visibilidade que ganhou após o programa e com a estratégia que montou antes de ficar confinada.

“Vocês não estão entendendo a algazarra pra deixar tudo pronto. Eu decorei antes de entrar todos os looks, cada cabelo, cada maquiagem. E com toda essa estratégia, a gente vendeu exatamente três vezes mais enquanto eu estava no programa. E, agora que eu saí, tá fazendo assim, olha (gesto apontando para cima). Ah, moleque!”, celebrou.

