Ferj crê em participação de todos os clubes no Carioca

A liberação dos treinos presenciais pelo prefeito Marcelo Crivella iniciou uma polêmica entre os grandes clubes do Rio de Janeiro. Fluminense e Botafogo adotaram postura contra a retomada das atividades, enquanto Flamengo e Vasco, ao lado da Ferj, são a favor da volta aos trabalhos.

Fluminense e Botafogo emitiram nota oficial conjunta onde criticam o retornos dos treinos presenciais. Para os clubes, o Rio de Janeiro ainda está em situação crítica pela pandemia de coronavírus.

O presidente Mário Bittencourt afirmou que estuda medidas jurídicas para impedir a aprovação do arbitral, que determinou mudanças para o reinício do Campeonato Carioca. Além disso, cogitou que o estadual possa acabar sem um campeão.

O Botafogo, na figura do presidente Nelson Mufarrej, também rechaçou que vá retornar aos treinos. No entanto, Carlos Augusto Montenegro, membro do Comitê Gestor, admitiu que os alvinegros podem voltar as atividades em junho.

Em nota, a Ferj destacou que os coletivos ainda não estão permitidos (serão na próxima semana) e não trabalha com uma possível punição aos clubes que não entrarem em campo no retorno do Campeonato Carioca. A entidade ainda crê na participação de Botafogo e Fluminense na competição.

“Em relação à cidade do Rio de Janeiro, após reunião com o prefeito Marcelo Crivella, ficou convencionada a liberação para reapresentação, exames, reavaliação física, avaliação médica periódica, ações de reabilitação muscular e da capacidade aeróbica, prevenção de lesões e fisioterapia. Atividades com bola apenas na utilização para os fins anteriores, devendo ser evitados coletivos. É o primeiro passo. Jogos na cidade serão avaliados em reuniões futuras, mas imprevisíveis antes de meado de junho. Não se trabalha com essa hipótese, extremamente radical, de abandono da competição, situação em que as graves consequências foram estabelecidas pelos próprios clubes. Acreditamos na convergência. A Federação crê na participação de Botafogo e Fluminense” destacou a nota enviada ao portal Netflu.

O Botafogo briga para entrar na zona de classificação para as semifinais da Taça Rio. Já o Fluminense é o líder da classificação geral e pode garantir presença na decisão do Campeonato Carioca se mantiver o aproveitamento de 100% no segundo turno do estadual.

Brazil Confirmados 399,632 +7,272 (24h) Mortes 25,035 +486 (24h) Recuperados 158,593 39.68% Ativos 216,004 54.05%

