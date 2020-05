FIEAC e CRC realizam ciclo de videoconferências sobre linhas de crédito

Pelo menos mais duas videoconferências (webinar) sobre linhas de crédito para empresas em tempos de pandemia serão realizadas pela Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade (CRC/AC). A primeira será transmitida nesta sexta-feira, 8 de maio, a partir das 17h, com participação do superintendente do Banco da Amazônia, José Luiz Cordeiro Cruz.

No próximo dia 11, mesmo horário, será a vez do superintendente do Banco do Brasil, Márcio da Costa Carioca, falar sobre as propostas que a instituição financeira possui para socorrer o setor produtivo neste momento de crise. Também está prevista uma webinar com a superintendência da Caixa Econômica Federal no Acre, com data ainda a confirmar.

O presidente da FIEAC, José Adriano, afirma que a instituição vem se esforçando para encontrar alternativas que venham mitigar os efeitos da turbulência que o setor empresarial vem passando. “Estamos buscando ajuda de profissionais das mais diversas áreas para conversar sobre vários temas que têm inquietado o setor”, reforça.

A webinar será transmitida pela plataforma Zoom, que pode ser acessada ao fazer o download no aparelho celular ou através do link http://abre.ai/a5aK, por meio do ID 876 9511 6465 e senha 793554. Ou através do e-mail [email protected] E, para se inscrever e fazer perguntas, basta acessar o formulário http://abre.ai/a5a7 e enviá-las antecipadamente.

