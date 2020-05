Filho de Edmundo provoca com ‘Quem é o amante de Vera Verão’: “Meu pai”

Antes de lançar sua biografia no fim dos anos 90, Jorge Laffond disse que revelaria em “Vera Verão: babados” com qual jogador da seleção brasileira havia tido um romance. Porém o livro foi lançado e não tinha a revelação, que muitos aguardavam.

No entanto, o ator e comediante, morto em 2003, deixou no ar, ao publicar numa das páginas, o rosto de vários jogadores, entre eles Edmundo, Romário e Taffarel, com a pergunta: “quem é o amante de Vera Verão?”.

Agora, segundo informações do jornal ‘Extra’, Alexandre Mortágua, filho de Edmundo, decidiu trazer a história à tona. O rapaz de 24 anos começou a ler a biografia de Laffond e se deparou com a tal página, com a pergunta e o rosto do pai estampado. “Resolvi comprar. Entre as histórias mil de Jorfe Laffond, eis que… “quem é o amante de Vera Verão?”, enfatizou o rapaz citando que o rosto do pai aparece nas páginas. Depois, o rapaz provou e afirmou quem era o amante de Vera Verão: “Meu pai”.

Alexandre Mortágua é filho do ex-jogador com a ex-modelo Cristina Mortágua. Até o momento, o ex-jogador não comentou o assunto.

