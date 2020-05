Gehlen chama Mazinho de hipócrita e diz que prefeito fez festa durante pandemia

Depois do discurso feito em uma rádio local para anunciar os dois primeiros casos de coronavírus em Sena Madureira e pedir que a população ficasse em casa para evitar a disseminação do vírus, o prefeito Mazinho Serafim foi duramente criticado pelo deputado Gehlen Diniz, seu rival político.

“É um hipócrita”, disse o líder da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), ao também afirmar que o prefeito “relaxou” com as medidas de controle e “fez festa” – insinuando uma possível aglomeração.

“Agora o prefeito dá entrevista no rádio preocupado com a covid. Mas o que ele fez? Relaxou as medidas de controle, abriu o comércio, a feira, fez festa e agora dá uma de coitado, pedindo para as pessoas ficarem em casa. É um hipócrita”, comentou com a reportagem do ContilNet.

Na ocasião, Gehlen também questionou o trabalho de Mazinho no combate ao vírus.

“Quantas máscaras a prefeitura distribuiu até agora? Nenhuma. Quantas cestas básicas foram entregues para as famílias carentes? Nenhuma. Montou uma barreira na entrada da cidade que se limita tão somente a colocar a data nos para-brisas dos veículos e nada mais” , pontuou.

Ao final da entrevista, o parlamentar pediu a atenção da população para o momento crítico que estamos vivendo, reafirmando os cuidados necessários para evitar quaisquer propagações.

“Sei que as pessoas que estão na fila dos bancos para sacar o auxílio estão lá por necessidade, mas grande parte da população está nas ruas fazendo compras, no comércio, que deveria estar fechado. Os supermercados que devem continuar abertos estão lotados de pessoas, é um erro, temos que limitar a entrada das pessoas e com o devido distanciamento. Se as pessoas não compreenderem a gravidade da situação, muitos perecerão. Nesse aspecto, a imprensa tem um papel primordial, que é bem informar”, finalizou.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários