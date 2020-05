Gladson anuncia construção de hospital de campanha com 200 leitos em área do Into  

O governador Gladson Cameli (Progressistas) informou ao ContilNet que não vai mais construir o hospital de campanha no estádio Arena Acreana, mas sim, no espaço do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) localizado em Rio Branco.

Segundo o governador, no local serão construídos cerca de 200 leitos. “Vamos estar iniciando a construção de novos leitos para atender a população na próxima semana. Esperamos que não seja precisem ser usados, mas se for, estaremos com um estrutura pronta”, explicou.

O gestor destacou que é a desistência da construção do hospital de campanha no estádio é em virtude de após a pandemia o local ter que ser desmontado. “No Into a estrutura já fica pronta para ser usada pela população”; argumentou.

Cameli disse que deverão ser investidos cerca de 4 milhões de reais na obra do hospital na capital acreana.

