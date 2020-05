Gladson assina PL que concede premiação a policiais que apreenderem armas de fogo 

Ambas deverão ser votadas na sessão extraordinária que será realizada no sábado (23)

O governador Gladson Cameli (Progressistas) assinou nesta sexta-feira (22) um projeto de Lei que se refere à premiação para os policiais que apreenderem armas de fogo no estado do Acre.

Seguindo o gestor, o PL “é mais um reconhecimento do nosso governo com os nossos guerreiros que todos os dias arriscam suas vidas em prol da população.Nosso compromisso é valorizar os profissionais da segurança e com muita responsabilidade estamos tornando isso realidade”, declarou Cameli.

O outro projeto de Lei é o Auxílio Temporário de Emergência em Saúde, uma espécie de adicional de insalubridade. O PL vai contemplar servidores da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Penal, do Instituto Socioeducativo e do Detran. Ambas deverão ser votadas na sessão extraordinária que será realizada no sábado (23) por meio de videoconferência.

