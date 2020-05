Gladson critica tensão entre Executivo e Legislativo: “O momento é de dar as mãos”

A fala foi feita em uma entrevista à rede CNN, com a participação do governador do Mato Grosso

Ao ser questionado sobre as últimas tensões geradas entre os poderes Executivo e Legislativo – especificamente envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) -, o governador Gladson Cameli disse que é contra qualquer debate que não esteja voltado para solucionar os problemas relacionados com o coronavírus no Brasil.

“Eu sou permanentemente contra isso. O momento não deve ser de tensão por parte dos poderes, mas de resolução. Chegou a hora de damos as nossas mãos e buscarmos o que é melhor para os nossos Estados e para o país”, comentou.

A fala foi feita em uma entrevista à rede CNN, com a participação do governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), quando Gladson foi questionado pela jornalista Luciana Barreto.

Confira na íntegra.



