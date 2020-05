Gladson e Alysson vistoriam últimos ajustes para entrega de 11 leitos de UTI no Into

A equipe do governo do estado do Acre, liderada pelo Governador Gladson Cameli (Progressistas) e o secretário de Saúde Alysson Bestene, fizeram uma visita neste domingo (3) para acompanhar os últimos ajustes para a entrega de 11 leitos de Unidade de Terapia intensiva (UTI) para pacientes com coronavírus no o Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), em Rio Branco.

O hospital passa por adaptações desde o início de abril para ser a terceira unidade de saúde de Rio Branco adaptada para atender pacientes com o novo coronavírus. hospital passa pelos últimos ajustes para ser inaugurado nos próximos dias. Na quarta-feira (29), o Estado recebeu quase duas toneladas de macacões, toucas, luvas, além de máscaras, escudos plásticos para o rosto, antibióticos e seringas, provenientes de Goiânia. São 1,8 tonelada de insumos que fazem parte da estratégia de funcionamento do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Acre, o Into-AC, que deverá abrir gradualmente, à medida que for aumentando a demanda por leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) e enfermarias destinadas a pessoas contaminadas pelo coronavírus. Inicialmente, serão 11 UTIs e 46 enfermarias.

