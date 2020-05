Gladson quer multar quem não usar máscara e estuda adotar Lockdown no Acre

Ambas as medidas devem ser publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE), se forem necessárias

O governador Gladson Cameli (Progressistas) anunciou nesta segunda-feira (4) que pretende endurecer as regras para evitar a curva de contágio do coronavírus que vem crescendo no Acre.

Segundo ele, uma das medidas que vem sendo discutida no governo é com relação à aplicação de multas para quem não usar máscaras em órgãos públicas e privados. “Não só existe a possibilidade como eu já determinei que seja decretado”, destacou.

Com relação ao “Lockdown”, que trata do confinamento, bloqueio total das atividades, e que vem sendo adotado em alguns países, como Alemanha e a Bolívia, poderá ser realidade no Acre.

“Vamos usar como exemplo o que vem sendo feito em um vídeo na Índia. A pandemia está aí, estão morrendo gente. Não é possível que a maioria que está a favor do decreto esteja errado e uma meia dúzia esteja certo. Sou governador de todos”, declarou.

ENTENDA O LOCKDOWN

O lockdown é o bloqueio total e não se trata de uma mera recomendação, mas sim de uma imposição determinada por lei ou por decisão judicial.

Esse é o nível mais alto de segurança e pode ser necessário em situação de grave ameaça ao Sistema de Saúde. Todas as entradas do perímetro determinado (cidade, estado ou país) são bloqueadas por profissionais de segurança e ninguém tem permissão de entrar ou sair.

Além da proibição de circulação, todas as atividades ficam interrompidas, ainda que por curto período de tempo. O lockdown é eficaz para reduzir da curva de casos e dar tempo para reorganização do sistema em situação de aceleração descontrolada de casos da doença e de óbitos. Segundo o Ministério da Saúde, “países que implementaram, conseguiram sair mais rápido do momento mais crítico”.

Em Wuhan, na China, considerada o “marco zero” do novo coronavírus, houve o fechamento total. Entre 23 de janeiro e 8 de abril, ninguém podia entrar ou sair dela sem autorização expressa do governo.

A província de Hubei chegou a ter 97% das mortes pela COVID-19 do mundo, mas, após o lockdown, o local praticamente zerou o número de casos novos da doença.

Entretanto, o lockdown tem como desvantagem desse o alto custo econômico. Fonte: Estado de Minas

