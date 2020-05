Governador em exercício,Rocha, emite nota de pesar pela morte da avó de Cameli

É com profundo pesar que o Governo do Estado do Acre manifesta condolências à familiares e amigos e decreta luto oficial de três dias pelo falecimento de Maria do Patrocínio Messias Cameli, ocorrido neste domingo, 24 de maio, na cidade de Manaus-AM, vítima de insuficiência respiratória e renal.

Marieta Cameli, como era popularmente conhecida, era mãe do ex-governador do Acre, Orleir Messias Cameli e avó paterna do governador Gladson de Lima Cameli, para quem, juntamente com sua descendência, deixa um legado de fé, coragem, honra e dedicação à família e ao trabalho.

Que o amor e a luz do Espírito Santo fortaleçam os corações de seus familiares e amigos que encontram-se acometidos pela dor e tristeza da perda, dando-lhes a certeza de que ela agora habita em plenitude de alegria, paz e esperança divina.

Wherles Fernandes da Rocha

Governador do Estado do Acre, em exercício

