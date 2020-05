Governo do Acre receberá doação de R$ 1 milhão da operadora Vivo

Durante videoconferência realizada nesta terça-feira, 26, o governador Gladson Cameli foi comunicado sobre mais uma importante doação financeira para a continuidade das ações de Saúde no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Desta vez, a operadora telefônica Vivo confirmou a contribuição de R$ 1 milhão, por meio da Fundação Telefônica Vivo.

O anúncio foi feito pelo presidente da companhia, Christian Gebara. Segundo ele, a escolha do Acre se deu pela dificuldade que o estado vem passando no combate à doença. O executivo destacou ainda que o montante será destinado exclusivamente para suprir as demandas referentes a questões sanitárias: “Estamos acompanhando de perto a situação que o Acre vem passando e, sensibilizados, decidimos ajudar ainda outros cinco estados que estão com as mesmas dificuldades. Esse recurso será repassado para a Fundação Oswaldo Cruz, que fará a devida aplicação dentro das principais necessidades locais”, explicou.

O governador Gladson agradeceu o donativo e enfatizou que toda ajuda é muito bem-vinda. O gestor comentou também sobre as ações realizadas pelo governo para frear a proliferação do vírus, bem como os investimentos na rede pública de hospitais. “Vocês não têm noção da importância dessa ajuda para nós. Agradeço pela importante contribuição. São doações como essa que nos ajudam a salvar vidas. Desde o dia 16 de março, estamos tomando medidas para conter o avanço do coronavírus e, infelizmente, os casos continuam crescendo. Apesar de todos os esforços que já realizamos para equipar nossos hospitais de referência e ampliar os leitos de UTI, não conseguiremos atender todos ao mesmo tempo. Por isso, a conscientização da população é muito importante”, declarou Cameli.

Gladson lembrou também que a maior dificuldade encontrada no momento diz respeito à aquisição de respiradores. Ao presidente da Vivo, o governador acreano pediu a doação destes equipamentos. “Se vocês puderem, por favor, nos ajudem com respiradores. Se os aparelhos estiverem aqui no Brasil, vamos buscar onde estiverem”, pontuou.

A doação contou com o intermédio da senadora Mailza Gomes. Presente à reunião virtual, a parlamentar comemorou o repasse milionário feito ao Acre e afirmou que vem trabalhando arduamente para que mais recursos sejam destinados em prol da população. “A doação da operadora Vivo demonstra a preocupação que a empresa tem com as pessoas, sobretudo aquelas que mais estão precisando neste momento. Fico feliz por poder auxiliar na efetivação dessa ajuda financeira e quero dizer que o nosso mandato está à disposição para ajudar o povo do nosso estado”, salientou.

