Governo e Prefeitura prorrogam decreto de isolamento social no Acre até 15 de junho

O governador Gladson Cameli (Progressistas) anunciou na tarde desta sexta-feira (29) que após uma reunião com a prefeita Socorro Neri (PSB), decidiram manter o decreto de isolamento social e quarentena até dia 15 junho.

Entretanto, como divulgado pelo ContilNet na noite de quinta-feira (28), Cameli deve estudar a reabertura gradual das atividades fechadas por Lei. “Nos reunimos com a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, e com representantes do comércio para deliberar sobre o decreto de enfrentamento à Covid-19 e também discutir a possibilidade de reabertura gradual do comércio”, explicou.

Cameli destacou que a prioridade do governo e da prefeitura de Rio Branco é salvar vidas. “Nossa prioridade continua sendo salvar vidas, portanto decidimos prorrogar até o dia 15 de junho o decreto vigente”

O governador finalizou reconhecendo a dificuldade do comércio acreano. Segundo ele, quando o comércio tá em crise, atinge o Estado. “Sabemos das dificuldades que os empresários enfrentam, quando o comércio sofre, o Governo do Estado também sofre. Mas neste momento temos que evitar que mais vidas sejam perdidas”, enfatizou.

Brazil Confirmados 450,079 +11,267 (24h) Mortes 27,276 +512 (24h) Recuperados 193,181 42.92% Ativos 229,622 51.02%

