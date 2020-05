Governo Federal pressiona e quer volta de futebol no AC e outros estados

Quem é a favor, quem é contra: entenda o debate sobre a volta do futebol brasileiro no meio da pandemia

Adiado pelo governador Gladson Cameli por conta do novo coronavírus, o futebol acreano pode voltar – isso se depender da pressão feita pelo Governo Federal. Além do governo, a sugestão da CBF é que dia 17 de maio seja a data para o reinício dos campeonatos.

De acordo com o Globo Esporte, os estados não gostam muito da ideia. “Com a pandemia do novo coronavírus espalhada pelo Brasil, ainda sem chegar ao pico, tudo indica que não será possível tirar tão cedo do papel ou do discurso essas ideias de retorno aos gramados”, diz o site.

O veículo consultou as 27 federações e as 27 secretarias estaduais de saúde. “As respostas variam em alguns aspectos, mas todas apresentam um ponto em comum: nenhum estado é capaz de garantir a realização de um jogo, mesmo sem torcida, na data mencionada pela CBF durante reunião com federações e clubes na semana passada”, publicou o site.

O Globo Esporte afirma que a maioria é contra estipular uma data para a volta do futebol. Confira a tabela completa no fim desta reportagem. No Acre, decreto do governo só admite possível retorno do futebol após 31 de maio – com possibilidades de alteração a qualquer momento.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários