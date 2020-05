Governo lança edital para contratação imediata de mais de 50 médicos para o Acre

A Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre) publicou nesta segunda-feira (18) edital de chamamento público para contratação de mais de 50 médicos para atuarem em 18 municípios do estado. O chamamento é de caráter imediato.

São 54 vagas disponíveis, com um salário de R$ 9, 3 mil. As inscrições iniciam nesta terça-feira (19) e vão até o dia 26 de maio, no período de 8 às 13h, e podem ser feitas na Coordenação de Lotação da Secretaria de Estado de Saúde, na rua Benjamin Constant, Centro (Rio Branco); no Hospital das Clínicas Raimundo Chaar, em Brasileia; No Hospital João Câncio Fernandes, em Sena; No Hospital Dr. Sansão Gomes, em Tarauacá; e na sala do TFD, em Cruzeiro do Sul.

A contratação tem validade enquanto durar o período de calamidade decretado pelo executivo estadual. Os interessados precisam apresentar o certificado de conclusão de curso e/ou diploma. Caso a formação tenha sido feita fora do Brasil, há a necessidade de apresentação do revalida.

É possível a contratação sem a regularização no Brasil, mas o candidato deve ter participado do Mais Médicos ou possuir certificado de habilitação para exercício da medicina no exterior.

Mais informações estão disponíveis na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, a partir da página 15.

