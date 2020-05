Hackers podem ter tido acesso a celulares de deputados por ferramenta usada pela Aleac

O presidente da Aleac, Nicolau Júnior decidiu suspender as atividades para averiguação

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) informou nesta quarta-feira (6) que mediante as clonagens dos telefones celulares de alguns deputados estaduais, suspeita-se que foram feitas através da ferramenta de videoconferência que está sendo usada para a realização das sessões on-line .

Segundo a nota “diante desse cenário, para garantir a preservação da segurança dos parlamentares e de informações da Casa de Leis, o presidente do Parlamento Acreano, deputado Nicolau Júnior, decidiu suspender a sessão remota para que a equipe técnica da casa possa solucionar os problemas.

O parlamento informa que assim que confirmado e o problema for detectado e as falhas corrigidas, voltaremos com a nossa programação normal.

