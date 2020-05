Homem acusado de estuprar dois menores em Rondônia é preso na zona rural de Brasileia

Uma denuncia feita na delegacia do município de Brasileia, fez com que policiais civis se deslocassem até uma colônia localizada no quilômetro 32 da BR 317, na Estrada do Pacífico, para averiguar um homem que seria foragido da justiça do estado vizinho de Rondônia.

Segundo foi apurado, Auder Lopes da Cunha, de 53 anos de idade, tinha um mandado de prisão em seu desfavor emitido pela justiça rondoniense, pela acusação de ter estuprado dois menores de idade, um menino de 12 e uma adolescente de 15, e fugiu procurando se esconder no interior do Acre.

Uma diligência se deslocou até a colônia e quando o acusado avistou os policiais, sacou de uma arma branca (faca) e colocou contra seu peito, ameaçando tirar sua própria vida para não se entregar. Depois de muito conversar com o homem, os agentes conseguiram convencer a se entregar sem que tirasse sua vida.

Em uma postagem feita por parentes das vítimas nas redes sociais, contam que o mesmo vinha abusando dos menores por cerca de dois anos, até ser descoberto e fugiu para o Acre.

Auder Lopes da Cunha foi conduzido para a delegacia de Brasiléia e apresentado ao delegado Sérgio Lopes, que já comunicou a prisão à Justiça de Rondônia, podendo ser transferido nas próximas horas, para que responda pelo crime de abuso sexual contra menores de idade.

