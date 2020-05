Homem é picado por pico de jaca em ramal do interior do AC e é resgatado pelos Bombeiros

O homem foi levado ao hospital João Câncio Fernandes com inchaço no pé

O Corpo de Bombeiros foi acionado, as 16h30 deste domingo (17), para realizar resgate de pessoa vitima de acidente com animal peçonhento no Ramal do João Onça, KM 25 da BR-36, sentido Sena a Rio Branco.

Márcio Rodrigues foi picado por cobra pico de jaca, por volta das 15h. AO chegar ao local, os bombeiros encontraram a vítima com o pé direito com edema e não apresentava lesões graves nos tecidos.

O homem foi levado ao hospital João Câncio Fernandes.

Os acidentes com a pico de jaca, também conhecida como surucucu, que é uma das cobras mais venenosas do Brasil, têm alto grau de severidade que se caracteriza por acentuado dano tecidual e efeitos sistêmicos como: hipotensão e bradicardia, tonturas, náuseas, além de cólicas abdominais e diarréia.

