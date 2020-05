Homem fica gravemente ferido após colisão entre carro e moto na Baixada da Sobral

O motociclista Fábio Gomes de Melo, 23 anos, ficou gravemente ferido após uma colisão entre carro e moto, na tarde deste sábado (23), na Estrada da Sobral, no Bairro Boa União, na região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

Segundo informações de populares, Fábio estava trafegando em uma motocicleta modelo CB 200, de cor vermelha e placa MZS 0610, sentindo bairro-centro, quando acabou colidindo de frente com um veículo modelo Pálio, de cor vermelha e placa KDH 7465, que vinha no sentido centro-bairro.

Segundo um morador, o carro teria invadido a contramão, e isso teria feito o condutor da moto atingir o veículo maior. Após a colisão, o carro rodou na pista e bateu em um poste de energia, e depois voltou para o meio da rua.

Fábio foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhou a vítima em estado grave ao pronto-socorro de Rio Branco.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. O Boletim de ocorrência de trânsito, e os veículos foram removidos por um guincho para o pátio do Detran.

