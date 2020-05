Homem indígena é o primeiro caso de coronavírus na cidade de Manuel Urbano

Agora, apenas o isolado município de Jordão ainda não entrou na rota da pandemia no Estado

A Secretaria Municipal de Saúde do Manuel Urbano registrou nesta sexta-feira (29) o primeiro caso de coronavírus quase 80 dias após a pandemia chegar ao Acre. Trata-se de um indígena que atua como técnico de enfermagem nas aldeias da região, mas reside na zona urbana da cidade.

Ele apresentou os sintomas, como falta de ar e dor no peito, quando estava na aldeia e foi encaminhado a uma unidade mista de saúde da cidade por uma médica que trabalha com ele na terra indígena. O homem está hospitalizado e sob monitoramento.

O caso acende o alerta das autoridades em saúde indígena, que temem disseminação do vírus nas aldeias do município. Uma equipe de Rio Branco se desloca para Manuel Urbano para tomar as devidas providências nos locais onde o técnico em enfermagem esteve nos últimos dias.

“A Secretaria Municipal de Saúde de Manoel Urbano reforça a importância de que a população siga as orientações das autoridades de saúde, mantendo os cuidados de higiene e evitando aglomerações”, disse a prefeitura, em nota.

*Colaborou Aldejane Pinto

Brazil Confirmados 450,079 +11,267 (24h) Mortes 27,276 +512 (24h) Recuperados 193,181 42.92% Ativos 229,622 51.02%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários