Homem morre com coronavírus 24h após dar entrada em hospital no interior do Acre

O município de Tarauacá, no interior do Acre, acaba de registrar a segunda morte por coronavírus. A informação foi repassada pelo médico Rodrigo Damasceno, que atua no município.

Segundo Damasceno, que é ex-prefeito da cidade, o paciente internou o paciente havia sido internado no domingo (17), fez o teste nesta segunda-feira (18), que deu positivo e faleceu.

“O paciente não estava sendo monitorado, por isso a importância de todos tomarem os cuidados, como falei anteriormente no programa, o vírus tá circulando na cidade, então devemos todos ter cuidado!”, declarou.