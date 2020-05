Homem que saiu da UPA da Sobral às pressas no início do mês morre por coronavírus

Ao ser informado que seria transferido para a UPA do 2º Distrito, ele deixou a unidade por achar que não estaria contaminado

O paciente identificado por José Wydennek Ramos, de 35 anos, que ficou conhecido por fugir da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral com coronavírus, veio a óbito nesta segunda-feira (11).

José estava com a doença e foi entubado e internado em um leito de unidade de terapia intensiva (UTI) no último dia 3. No entanto, não teve avanço na recuperação.

A saúde pública do Acre informou que o paciente tinha sobrepeso e por isso não resistiu aos avanços da doença. O homem é uma das seis vítimas fatais da doença divulgado pela Sesacre nesta terça (12).

Ele procurou a UPA da Sobral com sintomas de pneumonia. Ao ser avisado que seria transferido para a UPA do Segundo Distrito, o homem deixou a unidade de saúde por acreditar que não estava infectado pelo coronavírus.

