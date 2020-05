Homem tem parada cardíaca depois de esperar 6 horas na fila da Caixa para sacar auxílio

De acordo com o Samu, a equipe que foi ao local constatou que Antônio teve uma parada cardiorrespiratória. Por causa disso, foi necessário chamar o apoio de uma ambulância de suporte avançado.

Vera disse que foi avisada por um vizinho, que também estava na fila, que o irmão tinha desmaiado no banco.

“Um vizinho que conhecia ele sabia que era meu irmão e veio me chamar. Quando cheguei lá, os médicos disseram que ele teve duas paradas cardíacas. No caminho do hospital, ele teve mais uma parada cardíaca”, contou.