Homens que planejavam assaltar motorista de aplicativo são presos em Rio Branco

Dois homens são presos durante uma tentativa de assalto a um motorista de aplicativo Uber, na noite desta segunda-feira (3), na Estrada da Floresta, no bairro Floresta Sul, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, uma guarnição estava em patrulhamento de rotina quando recebeu uma denúncia anônima via CIOSP informando que havia dois homens armados próximo o posto de combustível da Floresta.

Ao chegar no local indicado, as pessoas denunciadas foram localizadas pela polícia e presas. Na revista pessoal foi encontrada, na cintura de um dos acusados, uma pistola 9 milímetros com 8 munições intactas. Em um rápido interrogatório, os homens confessaram que aguardavam um motorista de aplicativo para roubarem o veículo.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos envolvidos, que foram encaminhados a Delegacia de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

