Horóscopo 2020: confira a previsão desta quarta-feira para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Saturno retrógrado cobrará responsabilidade social. Dobre a atenção aos conteúdos que você divulga e à veracidade das informações. Compromisso com a equipe e sensibilidade nos relacionamentos trarão bons acordos. A partir do hoje, Marte pedirá calma para tomar as melhores decisões. Compaixão com os acontecimentos coletivos. Apoie projetos humanitários.

Touro (21/04 – 20/05)

Novas amizades e atividades de grupo ganharão impulso, a partir de hoje. Você poderá firmar um contrato financeiro ou receber um benefício e estabilizar o orçamento. Marte trará maior engajamento em projetos sociais e trabalhos voluntários. Talvez você se envolva com atividades manuais e produtos de utilidade pública. Ajude a quem puder com ações solidárias.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Marte anuncia conquistas na carreira. Bom para iniciar um empreendimento ou negociar uma proposta financeira. Acerte a documentação e resolva assuntos jurídicos e ponha a vida em ordem. Crenças, filosofias ou posicionamentos passarão por revisão, com Saturno retrógrado. Acontecimentos de hoje causarão revolta ou ansiedade. Delate injustiças e lute por direitos.

Câncer (21/06 – 22/07)

Panorama otimista com novos projetos. Cultive a paz interior e não permita que nada abale sua segurança. Ajustes na equipe viabilizarão planos. Evite bater de frente com o chefe ou autoridades, mesmo que tenha razão. Saturno retrógrado cobrará controle da ansiedade e contenções. Aprofunde amizades, pratique nova filosofia e conquiste prestígio. Poder em alta.

Leão (23/07 – 22/08)

Saturno retrógrado trará visão realista dos relacionamentos e revisão de escolhas. Talvez precise encarar assuntos delicados de convivência ou mudar seus conceitos sobre o amor. A Lua facilitará a expressão dos sentimentos. Dia de emoções fortes e de conexão com amigos. Marte favorecerá mudanças de comportamento e de estilo de vida. Aprofunde vínculos.

Virgem (23/08- 22/09)

Surpresas e imprevistos no ambiente de trabalho. Saturno retrógrado apontará insatisfações e falhas de estrutura. Bom para repensar o plano de carreira e planejar o futuro. Conte com maior prestígio, projeção profissional e valorize seu “passe”. A partir de hoje, Marte favorecerá início de relacionamentos e também poderá agravar conflitos com o chefe, autoridades ou parcerias.

Libra (23/09 – 22/10)

Inicie nova atividade, assuma mais liderança no trabalho e retome exercícios físicos. Saturno retrógrado cobrará novas responsabilidades, revisão dos conceitos de prazer e compromisso com o desenvolvimento pessoal. Momento de pensar no futuro, planejar mudanças com a família e superar antigas inseguranças. Conexões influentes abrirão portas para o futuro.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Assuntos mal resolvidos da vida íntima e familiar virão à tona, com Saturno retrógrado. O dia trará lembranças, saudades e maior entendimento do passado. Aprofunde uma relação especial e repense conceitos. A partir de hoje, Marte em harmonia com seu signo aumentará o poder de conquista. Se estiver só, uma paixão, mesmo que virtual, balançará as estruturas.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Retome um antigo projeto e impulsione o trabalho. Conversas difíceis com irmãos ou aborrecimentos com burocracias poderão acompanhar o movimento retrógrado de Saturno. Não alimente pensamentos negativos. O momento cobrará paciência com a família e maior produtividade. Resolva pendências com mais agilidade. Amor em fase de ajustes.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Boas notícias na área financeira, hoje. Acerte contas, discuta planos com parceiros profissionais e aproveite promoções nas compras pela internet. As comunicações ganharão velocidade. Novos contatos e respostas rápidas favorecerão o trabalho. Amor em época de esclarecimentos. Amplie o diálogo sobre filhos, expectativas e planos futuros.

Aquário (21/01 – 19/02)

Perspectivas de trabalho ficarão mais positivas, apesar das instabilidades geradas pela pandemia. Dia de decisões financeiras e iniciativas. Resolva assuntos domésticos e de família. Conforto e segurança serão prioridades, com Lua em seu signo. Cuide das suas necessidades e da saúde. Despesas poderão aumentar. Atenção à fraudes e confusões nas contas.

Peixes (20/02 – 20/03)

A partir de hoje, Marte em seu signo aumentará a coragem e o poder de decisão. Conte com mais atitude e espere por conquistas pessoais relevantes. Comunicações de trabalho estarão aquecidas. Bom momento também para ampliar o diálogo com a família e esclarecer acordos. Diminua inquietudes e melhore o sono com práticas espirituais, meditação e terapia on-line.

