Horóscopo 2020: confira a previsão desta segunda-feira para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Aposte na diplomacia para fazer bons acordos, estabilizar relações e conquistar apoios importantes. A semana trará ações solidárias com a equipe e a coletividade. Planos para o futuro passarão por transformações e seguirão novos critérios. Aceite conselhos de amigos experientes para dar a volta por cima nos imprevistos financeiros. Máscaras cairão.

Touro (21/04 – 20/05)

Com bom planejamento e uso de tecnologias, você conseguirá conciliar cuidados de saúde e trabalho. A semana será produtiva. Mantenha os planos de longo prazo e inicie uma nova atividade que poderá dar retorno mais rápido. A aposta em dois caminhos diferentes ampliará perspectivas financeiras. Sol, Mercúrio e Urano em seu signo anunciam mudanças libertadoras.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

A busca de respostas existenciais continuará em destaque nesta semana que também favorecerá o amor, cuidados de beleza e a harmonia com os filhos. Atividades criativas darão sabor à vida, apesar das dores e limitações impostas pela pandemia. Nuvens se dissiparão em breve na carreira. Por enquanto, organize a consciência e enriqueça a visão de mundo.

Câncer (21/06 – 22/07)

Fortaleça a autoestima, a segurança e o conforto da família. A semana trará compromisso profundo com a vida e as relações próximas. Posicionamento claro e soluções práticas destacarão sua posição na equipe. Alguns sonhos da vida íntima serão adiados devido às circunstâncias. Enquanto isso, imaginação e sintonia espiritual darão novas dimensões ao amor.

Leão (23/07 – 22/08)

Sol e Mercúrio aquecerão as comunicações profissionais e alavancarão a carreira nesta semana. Notícias comoventes trarão maior engajamento em causas sociais. Converse com irmãos, apoie amigos e movimente as redes sociais com lives ou participação ativa em grupos. Conte com visão de futuro e expanda o trabalho numa nova direção. Acordos serão positivos.

Virgem (23/08- 22/09)

Conexões com autoridades elevarão o prestígio e trarão projeção na carreira. Ótimo período para iniciar um projeto de trabalho e atividades diferentes. Preocupações financeiras e imprevistos cobrarão ajustes no orçamento. Ouça dicas de amigos e esclareça seus direitos. Bom momento também para regularizar documentos e negociar detalhes de um contrato.

Libra (23/09 – 22/10)

Segurança nas escolhas, maior poder e conquistas importantes marcarão a semana com vitórias. Autoestima positiva contará pontos nas relações. Cultive o amor próprio e não faça concessões por carências. O foco na missão profissional tornará pequenos problemas da vida íntima irrelevantes. Fortaleça a liderança, concretize estratégias e espere por ótimos resultados.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Conversa importante definirá planos do casamento ou firmará uma sociedade. A semana trará posicionamentos claros nas relações e decisões familiares. Desfaça idealizações e simplifique rotinas de trabalho. A saúde estará mais frágil. Respeite os sinais do corpo, evite situações estressantes e não se esforce demais. Plutão retrógrado mudará sua maneira de pensar.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Firme um contrato de trabalho. A semana será positiva em negociações comerciais e financeiras. Rotina organizada favorecerá a saúde e ampliará a produtividade. Diminua a ansiedade por resultados. Tudo caminhará mais lentamente nesta fase. Imprevistos na equipe ou com amigos e acontecimentos sociais cobrarão solidariedade. Mais sensibilidade no amor.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Conte com os próprios recursos e decida investimentos com cautela. Preocupações financeiras cobrarão inciativas de trabalho e soluções econômicas. Aproveite a semana para desenvolver ideias, criar projetos e superar obstáculos na carreira com maior exposição. Amor em fase de ajustes. Talvez você precise de maior foco nas suas coisas e espaço para pensar no futuro.

Aquário (21/01 – 19/02)

Decisões da semana envolverão o amor e padrões de conforto. Organize seus espaços e garanta maior concentração e eficiência no trabalho em casa. As notícias da semana cobrarão fé, respeito aos limites e maior responsabilidade com a saúde. Mesmo sem garantias e com tanta confusão, você manterá o astral em alta com soluções originais. Viva um dia de cada vez.

Peixes (20/02 – 20/03)

Busque a segurança dentro de você. Talvez não queira dividir suas angústias e incertezas hoje. Deixe os assuntos íntimos de fora das conversas e preserve a privacidade. A semana será bastante movimentada por notícias preocupantes e solicitações de trabalho, de irmãos, dos filhos ou do par. Encontre espaços para meditar, relaxar e manter seu equilíbrio em casa.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários