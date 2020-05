Horóscopo 2020: confira a previsão desta segunda-feira para seu signo

Veja todas as previsões para o seu signo hoje! Confira o horóscopo e saiba o que os astros reservam para você neste dia.

Áries (21/03 – 20/04)

Semana decisiva na carreira. Você poderá romper um contrato e iniciar outra atividade ou mudar o papel profissional. Acordos, ajustes e transações comerciais darão nova direção à vida. Bom para formatar um empreendimento e aquecer negócios. Marte e Urano trarão soluções financeiras originais. Reaproxime alguém especial com mensagem carinhosa.

Touro (21/04 – 20/05)

Resolva assuntos financeiros, pague tributos ou solicite benefícios e acerte a documentação. A semana trará maior estabilidade e controle do orçamento. Talvez precise recorrer a irmãos ou alguém próximo e finalizar uma pendência. Contatos, comunicações e atividades de grupo ganharão impulso extra. Marque presença nas redes sociais e recupere uma antiga amizade.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Expanda as comunicações, fique por dentro das novidades e resgate contatos profissionais. Vários planetas em seu signo destacarão sua beleza, seu brilhantismo e poder. Hora de pensar no legado e abraçar uma missão. Aproveite esta semana para pensar a longo prazo, decidir investimentos e desenhar planos para o futuro. Uma proposta profissional poderá surpreender.

Câncer (21/06 – 22/07)

Sintonia com a força interior manterá o astral em alta, apesar das limitações do momento. Semana produtiva no trabalho. Motive a equipe, apresente soluções originais e crie clima de união em torno de novo projeto. Vários planetas retrógrados trarão reflexões sobre relacionamentos e escolhas. Encerre velhas dinâmicas e renove filosofias. Prestígio em alta!

Leão (23/07 – 22/08)

Discussões sérias e reflexões de vida marcarão seu posicionamento nas relações próximas e nas redes sociais. A semana trará inovações na carreira, decisões sobre o futuro e mudança de comportamento. Assuma mais poder e expanda o trabalho. Some forças com amigos, apoie ações solidárias e colabore com a comunidade. Novo amor poderá começar como amizade.

Virgem (23/08- 22/09)

Dê um passo maior na carreira. A semana trará desafios nos relacionamentos profissionais. Não espere muito da equipe ou de parceiros. Os bons resultados dependerão das suas iniciativas e escolhas. Aposte em maior independência e em posicionamento claro diante dos acontecimentos coletivos. Urano e Marte trarão surpresa de longe. Descobertas no amor.

Libra (23/09 – 22/10)

Conquistas na carreira marcarão esta semana que trará projeção e relevância. Trabalho em ritmo acelerado cobrará foco, determinação e disciplina. Estratégias inteligentes produzirão ótimos resultados. Amor com mais confiança. Fase de superação nos relacionamentos e de fortalecimento da sua identidade. Transponha velhas barreiras e brilhe publicamente.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Planos da vida íntima poderão mudar e renovar os sentimentos. Embarque numa aventura romântica e sonhe alto! Mesmo que o par esteja longe ou que nova paixão aconteça apenas no ambiente virtual, a vida adquirirá mais sabor nesta semana. Encontre as palavras certas e resolva assuntos íntimos com delicadeza. Surpresas excitantes. Amor em alta!

Sagitário (22/11 – 21/12)

Inicie projeto de trabalho ou atividade física diferente e crie rotina estimulante em casa. A semana trará entendimento e estabilidade nas relações. Talvez precise encarar divergências com mais paciência e disponibilidade para firmar acordos. Planetas retrógrados cobrarão revisões de comportamento e valores. Aprenda a ouvir. Casamento com novos planos.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Discussões intensificarão o amor. Anote ideias, observe comportamentos e expresse os sentimentos livremente numa relação especial. Momento delicado na vida familiar cobrará condescendência. Semana importante no trabalho. Acerte diferenças com parceiros e inicie um projeto com boas perspectivas de estabilizar as finanças. A saúde inspirará cuidados.

Aquário (21/01 – 19/02)

Negociações financeiras que envolverão a família ou um imóvel serão bem-sucedidas. Valerá também discutir o salário no trabalho ou orçamento de um serviço e valorizar seus talentos. Amor com clima confuso e dúvidas sobre o futuro. Viva o melhor de cada dia como se fosse único. Ideias criativas inspirarão projetos a dois. A semana trará novos prazeres.

Peixes (20/02 – 20/03)

Os dias em casa poderão ser diferentes se você diversificar as atividades e curtir os detalhes de tudo que fizer. Não fique esperando a pandemia passar. Aproveite para experimentar novos cheiros e sabores na comida, ler, cultivar plantas, desenhar, pintar, mudar móveis de lugar e trabalhar com mais conforto e liberdade. Marte em seu signo trará independência e autonomia.

Brazil Confirmados 365,213 +1,595 (24h) Mortes 22,746 +30 (24h) Recuperados 149,911 41.05% Ativos 192,556 52.72%

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários