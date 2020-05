Ibope faz exames para coronavírus em residências de Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Técnicos do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) visitam, durante este final de semana, residências em Rio Branco e Cruzeiro do Sul para fazer testes rápidos para coronavírus nos moradores. Cerca de 500 famílias acreanas serão escolhidas.

O estudo é financiado pelo Ministério da Saúde para avaliar a evolução da prevalência de infecção por Covid-19. Outras 131 cidades recebem a ação, coordenada pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), do Rio Grande do Sul.

Esta primeira fase da atividade vai atá domingo (17). Outras duas acontecem no final de maio e meados de junho. Uma curta entrevista será feita com moradores antes do teste.

“Em cada domicílio sorteado para a amostra, será anotada a lista de moradores, e um deles será sorteado para participar do inquérito. O material e informações só serão coletados após assinatura do termo de consentimento livre e informado”, disse o MS.

“Todos os indivíduos testados em campo terão um número de telefone celular registrado para que possam receber informação sobre o resultado do teste”, continua. Em casos positivos, a prefeitura das cidades serão informadas para as devidas providências.

O órgão esclarece ainda que os técnicos do Ibope tomam todas as medidas de segurança para não colocarem em risco a saúde dos moradores e a própria. Quem não quiser participar da pesquisa e fazer o exame, pode dispensar o visitante normalmente.

