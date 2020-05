Idosa de 86 anos diagnosticada com coronavírus morre em Cruzeiro do Sul

Cruzeiro do Sul registrou a sua segundo morte por Covid-19. Uma senhora de 86 anos de idade morreu no Hospital do Juruá.

Segundo o site local, Juruá em Tempo, a idosa era hanseniana e tinha problemas renais. Ela estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O óbito aconteceu por volta das 6h da manhã. A idosa morava no bairro do Telégrafo, em Cruzeiro do Sul.

