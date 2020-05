Ilderlei Cordeiro acompanha obras de ampliação da Avenida Idelfonso Cordeiro

As obras de ampliação da Avenida Idelfonso Cordeiro, em Cruzeiro do Sul, estão a todo vapor. O prefeito Ilderlei Cordeiro visitou as obras nesta sexta-feira, 22. A obra é uma iniciativa da Prefeitura em parceria com o Governo do Estado.

“Todo gestor quer deixar sua marca de crescimento e essa será uma das maiores marcas da minha gestão. Serão em torno de 5 quilômetros depois de concluída”, disse, ao acrescentar que muitos bairros serão beneficiados com a ampliação.

Segundo Ilderlei, a prefeitura será responsável pela abertura da via e a pavimentação inicial. Já o governo deve continuar e concluir a obra. “Isso tudo vai gerar emprego, renda. A quantidade de casas e comércios que serão construídos vão gerar empregos em todas as áreas”.

Além disso, a prefeitura está trabalhando no recapeamento da rua principal do Bairro do Remanso e do eixo do Telégrafo. “Vamos concluir esse eixo principal. A nossa meta é recapear a maioria das ruas de Cruzeiro do Sul. Vamos deixar uma quantidade muito boa de ruas arrumadas”.

