Ilderlei Cordeiro entrega 1 mil cestas básicas do Programa “Cesta Feliz”

O prefeito Ilderlei Cordeiro entregou, nesta terça-feira, 12, através do Programa Cesta Feliz, mais de mil cestas básicas. O programa beneficia as famílias carentes do município, que estejam no Cadastro Único.

O presidente da Associação do bairro do Remanso, Zé Maria, falou da importância da iniciativa e agradeceu o prefeito.

“Queremos agradecer o prefeito que teve essa visão de trazer esses sacolões nesse momento difícil que estamos passando. É muito importante essa iniciativa, nós que somos presidente de bairro estamos sendo cobrados. Então ficamos muito agradecidos”.

O Programa “Cesta Feliz” é uma ação concreta de cidadania contra a fome e a miséria, que visa à doação de cestas básicas de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social ou de emergência.

“Desde janeiro estamos entregando essa semente de amor, que são essas cestas básicas. Quero agradecer aos vereadores que aprovaram esse projeto que vai ficar para a história. É um programa especial que criamos com muito carinho”, declara o prefeito Ilderlei.

O prefeito convidou ainda a população em geral para acompanhar e fiscalizar as entregas das cestas básicas. “Quero aqui convidar os vereadores, presidentes de bairros e todos aqueles que possuem poder de fiscalização para acompanhar a entregar. Estamos fazendo tudo da maneira mais transparente possível”, finalizou.