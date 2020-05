Imagem feita por fotógrafo acreano de 21 anos ganha selo da revista Vogue Itália; veja

Gabriel Souza teve foto aprovada pela curadoria da publicação de moda mais conceituada do mundo

O fotógrafo acreano Gabriel Souza, de apenas 21 anos, acordou nesta terça-feira (12) com um bom motivo para comemorar. Uma foto de sua autoria tirada no Horto Florestal, em Rio Branco, ganhou o selo da Vogue Itália, publicação de moda feminina mais influente e conceituada da planeta.

O trabalho foi publicado no site da revista, na seção Photovogue, com o título “Maternidade por Dentro”, escolhido pelo próprio fotógrafo. A imagem foi feita em 2019 durante ensaio com uma cliente e sua filha, em um dia nublado e chuvoso tipicamente amazônicos.

A ideia, de acordo com o jovem, foi mostrar o lado obscuro da maternidade, como os medos e as inseguranças sentidas pelas mães, especialmente as de primeira viagem. Confira a imagem:

“Fomos para o ensaio com a proposta de fazer algo diferente. Perguntei se ela poderia tirar parte da roupa e a cliente aceitou numa boa. E assim saiu a foto”, disse Souza, que tentava emplacar um trabalho seu na Vogue há dois anos.

Ele comenta que, ao longo de sua curta carreira de fotógrafo, sempre brincou durante os ensaios que faria as fotos no estilo Vogue. E, desta vez, acertou em cheio.

“Minha pegada sempre foi inspirada nas imagens da revista, que têm uma coisa diferente. Ver o selo da publicação em uma fotografia feita por mim é incrível. Um importante reconhecimento do meu trabalho. Me sinto um profisisonal mais realizado e muito feliz”, comemorou.

Gabriel começou na fotografia aos 17 anos, em 2016. Ele tem um perfil aberto no Instagram (@gabrielsouzafoto) onde publica suas melhores imagens e também os bastidores de sessões fotográficas.

