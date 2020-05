Incêndio de grandes proporções consome casa de madeira no interior do Acre

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma residência de madeira, no início da tarde deste domingo (17), na Avenida Principal, no bairro Multidão 3, no município de Plácido de Castro, interior do Acre.

Segundo informações de populares, a casa começou a pegar fogo de forma inesperada. Como nas cidades de Plácido de Castro, Acrelândia, Senador Guiomard e as vilas não possui a brigada mais próxima do Corpo de Bombeiros fica em Xapuri, portanto, não deu tempo suficiente para os bombeiros chegarem ao local.

Não há informações como o incêndio teve início, apenas os moradores perceberam quando começou a fumaça e o fogo. A única coisa que pode ser feita pela população foi acionar a Polícia Militar que também nada pode fazer.

