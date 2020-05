Indústria que fabrica cachaça no AC doa mais de 2 mil litros de álcool 70 para instituições

Há 2 anos no Acre inovando no mercado de fabricação de cachaça, desde a produção da cana até a entrega do produto final, a indústria e destilaria Potio doou nestes últimos meses mais de 2 mil litros de álcool 70 para a instituições públicas de Rio Branco.

A ação foi pesada pelo proprietário Jakson Soares no sentido de ajudar de alguma forma no combate ao vírus que vem afetando mais de 400 pessoas em todo o estado.

“Por conta da gravidade da situação que estamos enfrentando, resolvemos parar de fabricar as bebidas e passamos a produzir álcool 70 para doar às instituições”, explicou à nossa reportagem.

A empresa que tem suas instalações físicas no município de Acrelândia, é conhecida por produzir a cachaça Jibóia, que já é um sucesso entre os acreanos.

Até o momento, a Universidade Federal do Acre (Ufac), o Instituto Federal do Acre (Ifac) de Xapuri e Tarauacá, o Pronto-Socorro de Rio Branco, a Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), Unidade de Pronto Atendimento (Upa) do Segundo Distrito, o Hospital Santa Juliana, o 7º Batalhão de Infantaria de Selva, o 4º Batalhão de Infantaria de Selva, as Polícias Militar e Civil, o Instituto Médico Legal (IML), a Funai, a Secretaria de Segurança Pública do Acre, a Prefeitura de Acrelândia, a Vigilância Sanitária e o Corpo de Bombeiros são os beneficiados.

“A solidariedade é o motor do combate. Não estava nos nossos planos esta produção, mas foi a melhor forma de se ajustar”, finalizou o empresário.

A empresa é única indústria no Acre e Rondônia capaz de produzir em escala tal produto.

