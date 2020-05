Médico Thor Dantas contrai coronavírus e avisa: “espero estar de volta em breve”

Na madrugada deste sábado (30), o médico infectologista Thor Dantas revelou ao jornalista Altino Machado que contraiu o novo coronavírus no ofício de sua função.

Segundo informações divulgadas na página do Facebook de Altino, faz cinco dias que o médico Thor Dantas, infectologista da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e professor da Universidade Federal do Acre (Ufac), deixou a enfermaria contaminado pelo coronavírus.

“A covid-19 veio forte. Estou concentrado em minha recuperação para logo voltar ao front. Estou em casa, estável, mas sentindo bastante os sintomas, que são muito intensos. Espero estar de volta em breve”, revelou Dantas.

Machado ressaltou que procurou Thor devido à ausência do profissional nas redes sociais. Desde o início da pandemia ele tem se manifestado com frequência. ” Retomarei a gravação dos vídeos assim que me recuperar”, declarou.

