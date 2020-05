Inscrições para o edital do ConectCultura- Arte Livre termina nesta terça

O Edital ConectCultura – Arte Vive, lançado no dia 30 de abril pela Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour (FEM), está com inscrições abertas até às 23h59 desta terça-feira, 26, para a participação de artistas acreanos que produzirão lives durante o período de isolamento social, em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Serão selecionados até 90 artistas nas 10 categorias constantes na retificação do Edital, dos quais 30% deverão ser dos outros municípios com exceção da capital. A última versão do edital retificado está disponível no DOE/AC do dia 13 de maio de 2020 e no site da Agência de Notícias do Acre.

Os artistas que desejarem se inscrever deverão encaminhar para o email edital.conectcultura@ac.gov.br, com cópia para edital.conectcultura@gmail.com, um currículo simplificado, telefone, endereço de e-mail, dados bancários, relação de trabalhos realizados e indicar em qual das categorias pretende participar, no prazo estabelecido.

Segundo o chefe da Divisão de Apoio às Artes da FEM, Matheus Gomes, todas as inscrições que estiverem dentro dos critérios deverão participar de um sorteio para preenchimento das vagas. Ele explica que a análise de mérito não foi entendida pela Fundação como o procedimento ideal, visto que o objetivo não é gerar competitividade entre os participantes.

“A intenção do Edital lançado não é premiar o mais célebre ou o mais ilustre entre os artistas acreanos. Nesse momento de mobilização mundial pela proteção das vidas, nós precisamos, enquanto instituição governamental, olhar para todos com o mesmo olhar solidário e humano. Por isso, o que será levado em conta nesse edital, que é emergencial, será o enquadramento do artista nos critérios técnicos e de vulnerabilidade econômica, e, como infelizmente não podemos contemplar a todos, optamos por realizar o sorteio”, finalizou.

Cada artista sorteado receberá o valor de R$ 1 mil pela sua apresentação, que deverá ser transmitida dentro do cronograma elaborado pela Assessoria de Imprensa e Publicação da FEM, que supervisionará e informará os trâmites necessários.

Esclarecimento de dúvidas e outras informações podem ser obtidos através dos e-mails de inscrição informados ou do telefone (68) 99208-9780 – Defic.

