INSS prorroga pagamento automático do auxílio-doença sem perícia presencial

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) prorrogou o pagamento automático do auxílio-doença por meio de portaria divulgada no Diário Oficial da União. Portanto, mesmo sem a perícia médica presencial, as pessoas que esperam na fila para ter acesso ao benefício vão continuar recebendo o dinheiro.

No Acre, as agências do INSS estão atendendo remotamente e a previsão é que continue assim até dia 22 de maio, ou enquanto o isolamento social for necessário para evitar a disseminação do novo coronavírus (Covid-19).

O limite máximo de pedidos de prorrogação do auxílio-doença será de até seis vezes. Quando for efetivada a solicitação, será gerado uma prorrogação automática, sem exigir que o beneficiário realize perícia.

Os pagamentos do auxílio-doença estão acontecendo pelo portal “Meu INSS”.

