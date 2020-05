Isenção do ICMS da energia para pessoas de baixa renda é sancionado pelo governo 

O anúncio foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado e tem validade entre abril e junho

Na manhã desta quarta-feira (13), o governador Gladson Cameli sancionou o projeto de Lei aprovado na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), na energia elétrica a consumidores enquadrados na subclasse residencial baixa renda. O anúncio foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

Segundo o decreto, ficam isentas do ICMS, no período de 1° de abril a 30 de junho de 2020, as saídas internas de energia elétrica destinadas aos consumidores enquadrados na Subclasse Residencial Baixa Renda, nos termos da Lei, relativamente à parcela da subvenção da tarifa de energia elétrica

