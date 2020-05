Isolamento radical? Nasa busca voluntários para viagem à Marte

Já parou para pensar que o isolamento social – provocado pela pandemia da Covid-19 – pode ser uma preparação para a humanidade conquistar outros planetas? Acredite, isso é totalmente possível, e você pode fazer parte deste grande desafio.

A Nasa está buscando voluntários para uma “viagem” à Marte. Eles ficarão confinados, por oito meses, em um simulador de voo espacial , em uma instalação próxima à Moscou, capital da Rússia. A informação é do site Daily Star.

A intenção é analisar quais são os efeitos causados pelo confinamento espacial, simulando o tempo que os astronautas passariam em longas missões tanto para a Lua quanto para Marte. O projeto parte do Programa de Pesquisa Humana da NASA (HRP), que estuda maneiras de melhorar a segurança e a produtividade dos seres humanos durante as viagens espaciais.

Apesar de nunca deixarem o solo, os “astronautas voluntários” estarão sujeitos às tensões e aos perigos de uma jornada ao Planeta Vermelho. “Os participantes experimentarão aspectos ambientais semelhantes aos esperados durante futuras missões para Marte”, descreve a agência espacial em uma declaração à imprensa.

Ainda no experimento, eles também vão ter que simular atividades semelhantes às cumpridas pelos tripulantes durante um lançamento.

Uma vez que as portas do simulador de voo estejam fechadas, todo o contato com o mundo exterior será cortado , exceto por um link que funcionará por ondas de rádio.

Rotina de astronauta

Na estadia, os voluntários usarão óculos de realidade virtual para controlar robôs e conduzirão vários outros experimentos científicos projetados para mostrar como uma equipe em isolamento a longo prazo lida com o estresse de uma missão espacial estendida.

Além disso, eles enfrentarão emergências simuladas, bem como uma rotina diária de trabalho : lidar com o tédio e, sem dúvida, com o atrito pessoal do confinamento num espaço de apenas 550 metros cúbicos, o equivalente a nove contêineres de caminhões.

Requisitos para a missão

As q ualificações exigidas pelo site da Nasa, infelizmente, excluirão a maioria das pessoas. Para serem “contratados”, os aspirantes a astronautas precisam estar saudáveis, ter entre 30 e 50 anos e alguma experiência profissional nas áreas de “ciências, tecnologia engenharia ou matemática”.

Para completar, é preciso ser fluente em russo e inglês e, obviamente, ter disposição suficiente para ficar oito meses de confinamento.

Mas nada disso será de graça. A Nasa informa, em seu site, que todos os participantes serão remunerados , embora nenhuma quantia específica tenha sido mencionada.

Se depois de todas essas informações, você acha que está à altura do desafio e cumpre os todos requisitos, acesse o site da NASA para fazer a sua inscrição . Boa sorte!

Brazil Confirmados 312,074 +1,153 (24h) Mortes 20,112 +30 (24h) Recuperados 125,960 40.36% Ativos 166,002 53.19%

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários