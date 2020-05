Jackie Pinheiro homenageia Abrahim Farhat em coluna da semana; confira

E-mail: jackiepinheiro@gmail.com

O adeus do companheiro Lhé

O Acre perdeu no dia 16 – dia internacional da Luz celebrado pela Unesco – o ícone Abrahim Farhat. O Lhé foi um agregador, um pioneiro e um visionário. Fundador do PT e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri, ativista político e ambiental, agitador cultural, sindicalista, feminista, ele sempre lutou pelas minorias e por causas justas, como a Luta Antimanicomial. Foi um grande defensor da causa palestina e um estudioso e entusiasta da História do Acre, uma de suas maiores paixões.

Fundou e defendeu o Sindicado das Prostitutas, numa atitude fraterna e despida de preconceitos, que me lembrava a história de Jesus. Sempre me lembrava que foi o primeiro colunista social da cidade. Assinou como Doutor Jivago uma coluna social, em 1960, em um jornal produzido no colégio Ética, durante o período do início de sua militância política juvenil. Foi também o primeiro mestre-sala, o primeiro modelo e o primeiro DJ do Acre. Divertia-se muito me contando essas aventuras.

Sobretudo foi uma pessoa de grande coração. Muito dedicado à sua família, aos amigos, às causas sociais e a todos que precisavam de auxílio, sempre tinha um grande projeto social ou ambiental para executar e mobilizava as autoridades locais para isso.

Era também um pensador e um sonhador! Quem entendeu a sua genialidade e reconheceu o seu valor, com certeza colheu bons frutos com as suas ideias geniais de salvar a humanidade. Sempre tinha algum plano ou projeto incrível para auxiliar os “sem voz”. Por isso eu o chamava de Robin Hood tupiniquim.

Desde criança lutava pela distribuição de renda igualitária. E assim o fez com os próprios bens de sua abastada família. Uma história muito rica, que merece um livro. E eu sou muito feliz por ter tido a honra de conviver bons momentos com ele e ter sido sua amiga.

Arquiteta acreana com carreira internacional comanda live no dia 18

Para celebrar o lançamento nacional da Mostra Artefacto Brasília 2020, a arquiteta acreana Márcia Montenegro irá fazer uma Live na segunda-feira, 18, às 18h, pelo Instagram @artefactooficialbrasil. Na ocasião, ela falará sobre a sua história, a sua vida profissional e também sobre o evento. Para quem não sabe, a arquiteta atua nos mercados nacional e internacional, com obras em diversos locais do Brasil, em Portugal, em Miami-EUA e na Suíça.

Gastronomia acreana

A chef de cozinha Amanda Vasconcelos, que comanda o restaurante paulista com tempero acreano, Casa Tucupi, concedeu entrevista essa semana para o programa “Você Bonita na TV Gazeta”. Conversou sobre gastronomia enquanto preparou um tacacá de encher os olhos. Para não fugir de sua identidade acreana usou as joias orgânicas de Flávia Amadeu; uma camiseta com a frase “Acreana do pé rachado”, da marca Made In Acre; e o avental da PAIMM. Estava radiante!

Homenagem em tempos de isolamento social

Muitas felicidades e muitos anos de vida à empresária Marilene Costa, aniversariante do dia 14. Além de ganhar uma festa familiar, ela ganhou um buzinaço surpresa na frente de sua residência, com diversas transmissões ao vivo nas redes sociais. Ela merece!

Happy day

A aniversariante do dia 14 foi a professora universitária e veterinária Vânia Ribeiro. Ela celebrou a data em família, recebendo as homenagens dos amigos virtualmente. Parabéns!

60

Privilegiada pela genética e em excelente forma, a querida Graciete Bonfim celebrou – pasme! – seus 60 anos de idade no dia 12, no aconchego do seu lar. Que venham muitos mais anos de vida, com saúde e felicidades!

B-Day

Parabéns ao farmacêutico e atleta Alexandre Thomazini, que aniversariou no dia 13. A data não passou em branco, mas foi celebrada na intimidade de seu lar, em família.

Óculos para diversas gerações

Atendendo pessoas de diversas gerações, a Ótica Moderna tem opções de óculos de grau e solares para pais e filhos, como mostram a diretora teatral Jocilene Barroso e seu filho, o ator Kayk Amorim. A equipe da Moderna está atualmente agendando horários exclusivos e atendimentos domiciliares, pelos telefones (68) 3223-0093, 99994-3535 e 99979-3535. Siga o Instagram @oticamodernaacre e fique por dentro das novidades!

Podologia do Studio Bonequinha de Luxo

No Studio Bonequinha de Luxo, o serviço de saúde em PODOLOGIA continua, por se tratar de serviço essencial em saúde. Com todos os cuidados e com segurança, o atendimento é realizado com horários individuais, de terça-feira à sábado, de 9 às 19h. Agente o seu horário pelo telefone (68) 99907-010.

Cuidando dos idosos na pandemia

Ah, gente… que amor! Pensando na segurança, e conforto dos idosos, a Farmácia Vitória Régia lançou a campanha de entrega gratuita para pessoas com idade acima de 60 anos, em razão da pandemia. Merece aplausos! Informações e entregas em domicílio pelos telefones (68) 3224-2880, 3224-2850, 99943-3634 e 99974-1912.

Grupo Boticário garantiu presentes de mães de profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao COVID-19

Enquanto muitos brasileiros podem enfrentar uma das maiores pandemias da história em suas casas, profissionais de saúde estão na linha de frente para garantirem que tudo vai passar. E no dia 10, para seguir salvando vidas, muitos deles não puderam estar ao lado daquela pessoa que, sem dúvida, foi fundamental para a formação dos profissionais tão fundamentais para toda a sociedade: as mães.

****

Para diminuir um pouco dessa distância em uma das datas mais especiais do ano, o Grupo Boticário entregou mais de 2 mil kits com itens de beleza para profissionais de saúde do Paraná presentearem suas mães. E para garantir que o presente chegue às mães mais orgulhosas (e preocupadas) do mundo, o Grupo enviou junto com o presente, um voucher de entrega via aplicativos de logística.

***

Para a ação especial, foram selecionados quatro centros que estão atuando intensamente no atendimento às vítimas do novo Coronavírus: UPA de São José dos Pinhais, Hospital do Trabalhador, Hospital de Infectologia e Retaguarda Clínica (HIRC) e o Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier.

O Boticário resgata flor desaparecida da perfumaria e lança o eau de parfum Lily Absolu

A delicada e rara espécie de lírio chamada de flor de lys é a estrela do novo eau de parfum do Boticário, o Lily Absolu. A flor, que havia desaparecido da paleta de matérias-primas da perfumaria, foi cultivada exclusivamente pelo Boticário em Grasse, cidade francesa considerada o berço da perfumaria mundial. Para deixar o ingrediente ainda mais especial, extraiu-se o seu óleo absoluto: essência pura e refinada que se obtém da flor, e deixa a fragrância mais sofisticada.

***

A combinação do absoluto da Flor de Lys à essência do lírio, presente em todas as criações de Lily e obtida por meio da milenar técnica do enfleurage, processo artesanal de obtenção de óleos essenciais, resgatado e modernizado pelo Boticário, traz intensidade e ao mesmo tempo muita delicadeza para o lançamento.

Perfume de bolsa

Além do Eau de Parfum, a grande novidade fica por conta do perfume pincel Lily Absolu, essa super inovação no mercado nacional, que garante a mesma perfumação por até 10 horas na pele com muita praticidade. Ideal para carregar na bolsa no dia a dia e para ser levado em viagens. Tem também o Creme Acetinado, que conta com textura e toque acetinados, promovendo hidratação por até 48 horas; e o Creme Hidratante para Mãos, que possui fórmula de rápida absorção.

Higiene dos pincéis de maquiagem é importante para a saúde e duração dos produtos na pele

Com mais tempo livre em casa, muitos têm buscado formas diferentes de se ocupar e colocado em prática atividades que vinham sendo adiadas, como limpeza de armários, reorganização das gavetas e, por que não, das maquiagens? Retirar produtos vencidos e limpar pincéis e esponjas que utilizamos na aplicação da make são primordiais para saúde e beleza da pele.

***

Nessa hora surgem diversas dúvidas e para isso a expert de maquiagem do Boticário, Priscilla Pêgo, dá algumas dicas de como cuidar com carinho das ferramentas de beleza. Para lavar os pincéis basta esfregar delicadamente as cerdas com detergente ou shampoo de bebê, que é mais neutro e suave, e enxaguar em água corrente. Utilizo o Tapetinho Limpa Pincéis do Boticário, no qual esfrego as cerdas delicadamente, fazendo movimentos circulares até formar espuma. Enxaguo cuidadosamente e, para remover o excesso de água, só aperto as cerdas e já coloco para secar. Já para o caso das esponjas, é só mergulhá-la em um recipiente com água morna e sabão neutro. Na hora da secagem, deixe as cerdas dos pincéis secarem naturalmente em local seco e arejado, com as cerdas para baixo ou com os pincéis deitados sobre uma toalha para evitar que escorra água para o cabo. As esponjas devem secar na sombra.

Serviço:

Tapetinho Limpa Pincéis

Preço Sugerido: R$ 32,90

Make B. Pincel Espiral para Pele

Preço Sugerido: R$ 45,90

Make B. Pincel para Base e Pó Fibras Duplas

Preço Sugerido: R$ 54,90

Intense Esponja de Maquiagem

Preço Sugerido: R$ 25,90

Como comprar sem sair de casa?

Pode-se comprar pela loja online, no endereço www.boticario.com.br ou pelo WhatsApp (41) 8771-4909, válido para todo o Brasil. Informações em Rio Branco pelos telefones (68) 99985-1762 e 99227-2206.

