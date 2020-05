Jesus Sérgio sugere medidas ao Ministério da Economia para garantir manutenção dos empregos

Entre as medidas sugeridas pelo parlamentar estão o congelamento e refinanciamento das dívidas

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) encaminhou nesta terça-feira (12), um requerimento ao Ministério da Economia, onde sugeriu diversas ações que visam preservar os direitos dos trabalhadores e manter a distribuição de renda no Brasil, durante o período de pandemia do novo coronavírus.

Entre as medidas sugeridas pelo parlamentar estão o congelamento e refinanciamento das dívidas imobiliárias das famílias junto à Caixa Econômica Federal; o

congelamento de preços dos alimentos, remédios e itens de primeira necessidade;

ampliação do Programa Bolsa Família; a retomada dos investimentos públicos para gerar emprego e renda, além da revogação da Emenda Constitucional que implementou o teto dos gastos públicos no Brasil.

“São medidas urgentes para ajudar na retomada da economia. Além disso, precisamos garantir a manutenção dos empregos dos brasileiros”, destacou o deputado Jesus Sérgio.

As medidas sugeridas pelo deputado Jesus Sérgio ao governo federal visando a retomada do crescimento da economia do Brasil, foram enviadas ao parlamentar acreano pelo Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais.

