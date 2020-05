Jesus Sérgio vota favorável a medida que destina R$ 9 bilhões para combater o coronavírus

Após a aprovação na Câmara dos Deputados, Medida Provisória seguiu para análise do Senado

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) votou favorável na sessão da última terça-feira (12), na Câmara dos Deputados, a Medida Provisória 909/19, que extingue o fundo da Reserva Monetária do Banco Central e destina todo o dinheiro do fundo ao financiamento de ações de combate ao novo coronavírus: cerca de R$ 9 bilhões.

Desse valor, será enviado 50% para estados e Distrito Federal e 50% para os municípios.

No entanto, para estados e municípios receberem este recurso será necessário atender as regras estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), para o combate à Covid-19. Além disso, será obrigatória a divulgação, na internet, dos dados de contratações e compras feitas com esses recursos.

” A Câmara dos Deputados aprovou uma importante medida, pois neste momento onde há diminuição de arrecadação de receitas, estados e municípios precisam de recursos para investir e melhorar o atendimento na saúde pública”, afirmou o parlamentar.

Após a aprovação na Câmara dos Deputados, a Medida Provisória seguiu para análise do Senado Federal.

