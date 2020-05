João Cabeção, lenda do skate no Brasil, morre de coronavírus

Nesta quarta-feira (6), o skatista João Maurício, conhecido como João Cabeção, vítima do novo coronavírus, aos 47 anos. O atleta ficou nacionalmente conhecido e virou lenda do Skate no Rio de Janeiro na década 80 ao vencer uma etapa do campeonato brasileiro profissional como skatista amador.

A Confederação Brasileira de skate emitiu nota de pesar nas redes sociais.

“A Confederação Brasileira de Skate (CBSk) recebe com pesar a notícia da morte de mais um skatista que é vítima da Covid-19. João Maurício Kabeção foi um dos principais skatistas cariocas do final da década de 1980 e início dos anos 1990. Sempre muito querido por todos.

João Maurício “Kabeção” foi um dos melhores skatistas que surgiram no Rio de Janeiro em todos os tempos. Seu estilo era extremo, já que ele andava como se fosse o último dia na Terra. Nas sessões, deixava a todos de queixo caído com a sua incrível facilidade de executar manobras e pelas linhas que executava, tanto no street quanto em transições.

Nos campeonatos, a rivalidade sadia entre ele e Bruno Passos inspiraram a todos no cenário carioca e elevaram o nível do skate local e regional. Esse vídeo é da última etapa do circuito brasileiro da UBS em 1989, disputado no Ginásio do Pacaembu. Kabeção não conseguiu se inscrever entre os 150 amadores que participariam da disputa; por causa disso, foi encaixado numa das duas vagas que haviam restado aos profissionais. Apesar da descrença e até escárnio de alguns nomes de destaque na época, ele não deixou barato, demolindo os obstáculos desde a primeira volta de aquecimento. A vitória o consagrou como o primeiro skatista no Brasil a vencer um campeonato pro em sua estreia na categoria.

Foram muitas sessões, vários eventos, inúmeras viagens. A última vez que nos falamos foi através do Alexandre Calmon, que estava em Búzios e mandou um áudio dele me zoando – uma constante no relacionamento dele com os amigos. Ficamos de nos ver quando eu fosse até a cidade… Infelizmente, não deu tempo: João se foi hoje, mais uma vítima do covid 19. Nesse momento, ele deve estar naquela Grande Pista, dando o seu role de qualidade e dando muitas risadas. Quem o conheceu e o viu andar, jamais vai se esquecer.Vai na PAZ, Kabeção!”

